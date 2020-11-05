Американська модель Ебігейл Речфорд похвалилася бездоганними формами, примірявши блузку з декольте
Як розповідає Politeka, знімками знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Так, на фотографіях Ебі Речфорд позує на підлозі в блузці з декольте, ефектно демонструючи розкішні форми. Крім того, знаменитість вирішила приміряти облягаючі штани, доповнивши образ бездоганним макіяжем і зачіскою.
Уточнимо, що красуня позує перед дзеркалом у себе вдома, а шанувальників Речфорд вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в Stories.
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Як повідомлялося до цього, модель Ебігейл Речфорд показала свою прекрасну зовнішність з дуже вигідного ракурсу
Дівчина не соромиться показати свої форми шанувальникам, але на цей раз перевершила сама себе.
Ебі Речфорд зробила селфі в кімнаті, продемонструвавши свої груди крупним планом. З одягу на ній можна помітити тільки бюстгальтер в синю і білу смужку, який вигідно підкреслив головні достоїнства власниці. Модель відкрила губки, зробивши кадр ще більш пікантним. Додаткового шарму надали очі дівчини, один з яких "сховався" за пасмом волосся.
Нагадавши, Ебі Речфорд в панчохах і білизні вигнулася і показала нереальні розміри.
Також Politeka писала, що розкута Ебі Речфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні.
А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ебі Рефорд показала свої самі спокусливі бікіні.