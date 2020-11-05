Відома співачка з Великої Британії Дуа Липа захопила шанувальників, вбравшись в шкіряний корсет

Як розповідає Politeka, знімками знаменитість поділилася в Instagram.

"Спасибі прекрасній команді за те, що запросили мене», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Дуа Липа позує спершу в кожмнном вбранні напівбоком, прикриваючи пікантні місця руками. На іншій фотографії співачка постає перед камерою в шкіряному корсеті, доповнивши образ кольє і пояском у вигляді ланцюга.

"Королівський погляд», «бездоганні форми», «Солодкі мрії", " я обожнюю твої знімки. Радуй нас частіше",» дуже красиво виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що популярна британська виконавиця Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відверті вбрання

Так, на опублікованому знімку красуня позує поруч з молодою людиною, вбравшись в сукню з екстремальним декольте.

На іншому знімку красуня в прозорому топі елегантно розвалилася на капоті машини, демонструючи крім фігури розкішну посмішку.

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