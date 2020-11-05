Відома співачка з Великої Британії Дуа Липа захопила шанувальників, вбравшись в шкіряний корсет
Як розповідає Politeka, знімками знаменитість поділилася в Instagram.
"Спасибі прекрасній команді за те, що запросили мене», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих фотографіях Дуа Липа позує спершу в кожмнном вбранні напівбоком, прикриваючи пікантні місця руками. На іншій фотографії співачка постає перед камерою в шкіряному корсеті, доповнивши образ кольє і пояском у вигляді ланцюга.
"Королівський погляд», «бездоганні форми», «Солодкі мрії", " я обожнюю твої знімки. Радуй нас частіше",» дуже красиво виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що популярна британська виконавиця Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відверті вбрання
Так, на опублікованому знімку красуня позує поруч з молодою людиною, вбравшись в сукню з екстремальним декольте.
На іншому знімку красуня в прозорому топі елегантно розвалилася на капоті машини, демонструючи крім фігури розкішну посмішку.
Нагадаємо, що зухвала Дуа Липа розстебнула кофтинку, засвітивши пружності, Ратаковскі не стрималася: "Покажи їм».
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А ще Politeka повідомляла, що Дуа Липа без сорому і білизни засвітила "персики" в обтягуючому ТОПі, Ратаковскі в захваті: "мій ангел".