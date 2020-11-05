Легендарна модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret похвалилася бездоганною фігурою в "невидимому" купальнику
Як розповідає Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Ранок" - коротко підписані кадри.
На фотографіях Амбросіо позує в практично невидимому купальнику, який був доповнений кольє з черепашок з сережками у вигляді ланцюжків. Крім того, на голові у красуні був капелюх, а плечі знаменитість прикрила білосніжною сорочкою.
Також на знімках можна помітити сумку, яка була підібрана в колір.
Тіна Кароль розчарувала виглядом "диньок" у сукні з бездонним декольте: "Провисли"
Кіркорових стало більше, співак повідомив про подію, на яку чекав 9 місяців: "Ура, вітаю!"
Шалена Волочкова в клітці переплюнула сама себе непристойним шпагатом: "Повний ахтунг"
Трагічно обірвалося життя знаменитого актора, кохана зірки невтішна: "Моє серце завжди буде з тобою"
"Ох вже ці очі, Амбросіо", "ти-сама пишність«,» дуже красиво виглядаєш«,» божественний вигляд«,» не можу перестати милуватися тобою«," крута. Можна було нічого не говорити-це і так абсолютно", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, зірка Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо вразила красою, вбравшись в крихітний купальник під час відпочинку
"Рятувальники Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографіях Амбросіо в крихітному купальнику демонструє бездоганну фігуру. А поруч з нею можна помітити друзів. Вся компанія при цьому веселиться і сміється.
Нагадавши, зірка Victoria's Secret з красунею-донькою підкорили сміливими кадрами в повітряних сукнях: підростає Заміна.
Як повідомляла Politeka, зірка Victoria's Secret в "невидимих" шортах зайнялася йогою, спокусивши бездоганним тілом:»Вау, як солодко...".
Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret показала самі рум'яні місця в міні-бікіні:"найкраща леді в світі".