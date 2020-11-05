Легендарна модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret похвалилася бездоганною фігурою в "невидимому" купальнику

Як розповідає Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Ранок" - коротко підписані кадри.

На фотографіях Амбросіо позує в практично невидимому купальнику, який був доповнений кольє з черепашок з сережками у вигляді ланцюжків. Крім того, на голові у красуні був капелюх, а плечі знаменитість прикрила білосніжною сорочкою.

Також на знімках можна помітити сумку, яка була підібрана в колір.

"Ох вже ці очі, Амбросіо", "ти-сама пишність«,» дуже красиво виглядаєш«,» божественний вигляд«,» не можу перестати милуватися тобою«," крута. Можна було нічого не говорити-це і так абсолютно", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, зірка Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо вразила красою, вбравшись в крихітний купальник під час відпочинку

"Рятувальники Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографіях Амбросіо в крихітному купальнику демонструє бездоганну фігуру. А поруч з нею можна помітити друзів. Вся компанія при цьому веселиться і сміється.

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Як повідомляла Politeka, зірка Victoria's Secret в "невидимих" шортах зайнялася йогою, спокусивши бездоганним тілом:»Вау, як солодко...".

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