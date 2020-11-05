Скандальна російська співачка Оля Бузова вразила розкішною фігурою, вбравшись в крихітний купальник під час прогулянки на яхті
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на фан-сторінці знаменитості в Instagram.
"Кумир в купальнику. Бузова найкраща!» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Бузова позує в білосніжному купальнику з "золотими" вставками й окулярах, демонструючи бездоганне тіло в спокусливій позі. На задньому тлі можна помітити лише безкрає море.
Син Корольової і Тарзана розкрив плащ, під яким не виявилося нічого: "Продовжує справу батька"
Розмальована Бабкіна померкла поруч із зухвалою Аллою Пугачовою в брюках: "Дві молодиці"
"Знову нажрався": Кошовий з "Квартал 95" остаточно втратив людську подобу, відео
Трагічно обірвалося життя знаменитого актора, кохана зірки невтішна: "Моє серце завжди буде з тобою"
"Фото красиве" « "вид на мільйон", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що 34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова поділилася кадрами зі свого свіжого виступу
Артистка опублікувала серію фото з нового випуску "Льодовикового періоду", в якому бере участь красуня. Бузова була одягнена у фіолетовий костюм. На голові у неї красувалася гулька.
На фото видно, як артистка буквально розтанула в обіймах свого партнера по шоу, фігуриста Дмитра Соловйова. Він ніжно тримав співачку на руках, а вона віддавалася емоціям. Варто відзначити, що парочка виглядала дуже гармонійно. Шанувальники прийшли в захват від їх нового номера.
Нагадаємо, що розпалену Ольгу Бузову облапали в ресторані й залізли під спідницю: "вона мені дісталася!".
Як повідомляла Politeka, хвалька Ольга Бузова переборщила з фотошопом і епічно зганьбилася:"у жирафа позичила".
Також Politeka писала, що "школярка" Бузова покрутилася перед дзеркалом в грайливому міні:"Люби мене".