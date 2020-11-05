Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Кузнєцова дефілює в сукні з екстремальним декольте, грайливо нагинаючись в кадр. При цьому вона говорить "ррр...", посилаючи фанатам повітряний поцілунок.

Звернемо увагу, що наряд знаменитості елегантно підкреслює її й без того значні форми. А шанувальників дівчина вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик в розділі Stories. Однак багато хто з них написали б, що Кузнєцова виглядає як "грайлива кішечка".

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, пограла значними формами в сміливому декольте

Міла позує в чорній сукні з бездонним декольте, з якого ледь не вивалюється її вражаючих розмірів груди. Талію модель підкреслила поясом.

Образ доповнює макіяж з акцентом на очах.

Кузнєцова тримає в руці келих.

Рухи моделі перед камерою просто заворожили чоловіків.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

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