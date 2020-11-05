Українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила танцем в одних штанях

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Раніше купувала джинси на розмір більше, щоб здаватися худіше. Але ці вже якось занадто завеликі... " - йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко виконує запальний танець в одному бюстгальтері й штанях. У якийсь момент знаменитість вирішила позбутися і від штанів, показавши бездоганну красу в бікіні.

"Хоч бери і поправляйся для них", - йдеться в тексті підпису.

Уточнимо, що шанувальників Кумейко вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Ролик був опублікований в Stories знаменитості.

До цього ми писали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася бездоганними формами, одягнувшись в шкіряне вбрання

"У своїх обладунках. 😈 Озброєна і готова пускати стріли в зал!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Кумейко позує в шкіряному вбранні, елегантно позуючи практично на весь зріст. Доповнити образ красуня вирішила ефектним макіяжем і бездоганною зачіскою.

Нагадавши, колишня учасниця групи Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: "Русалка...».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла...".