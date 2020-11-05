Популярна українська співачка Наталія Могилевська в епатажному образі відповіла на каверзні питання

Зірка здивувала незвичним образом, помінявши колір волосся і стиль, повідомляє Politeka.net. Українська знаменитість нещодавно стала гостею шоу "Танці з зірками", випуск якого був присвячений святкуванню Хеллоуїна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Наталя з'явилася в рудій перуці, з пов'язкою на оці і в довгому чорному вбранні. Такий образ привів у захват її фанатів.

За лаштунками артистка поспілкувалася з Tik-Tok-блогером Нікою Паніка, яка поставила їй кілька питань, на які співачка запропонувала відповісти своїм підписникам.

Пропоную вам відповісти на три питання 😜



"1. Що б ви робили у свій останній день на Землі?

2. Якби на один день ви стали чоловіком / жінкою, чим зайнялися б?

3. Якби я була чоловіком, зустрічалися б зі мною? 😂", - написала артистка.

Сама зірка відповіла, що в останній день на Землі любила б, а якщо була чоловіком - зайнялася б любов'ю, на останнє запитання Наталя відповіла, що дозволила б до себе залицятися.

За півгодини пост зібрав майже 8000 лайків і багато коментарів.

"🤣 Наталю, ти просто приголомшлива і чесна", " 1. Стрибнула б з парашутом. 2. Зробила б пропозицію другій половинці💍. 3. Тааак ❤️", " 1 я б зустрілася з друзями які далеко від мене 2 навіть не знаю 3 так😂♥️✨ 💖 ✨", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталія Могилевська на шоу "Танці з зірками" виконала пісню "Місяць по небу ходить" в оригінальній обробці, а також супроводила це оригінальним номером.

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