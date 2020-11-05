Знаменита модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала пишність в спортивному вбранні

Як розповідає Politeka, знімки красуня викинула у себе в Instagram.

"Відчуваю себе мило в цьому костюмі", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Олівейра позує в облягаючому спортивному костюмі, а блискавку на топі красуня вирішила до межі розстебнути. Завдяки цьому в кадр потрапили самі пружні частини тіла моделі.

"Це фантастика", "я просто закохалася в тебе", "обожнюю тебе", "просто вау», «це пожежа», «так красиво», "божественний вид", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася бездоганним тілом, влаштувавши фотосесію в гольфі й джинсах

Так, знаменитість елегантно сіла в кадр, використавши для образу лише гольф і джинси. Дівчина була навіть без взуття. А через те, що фотосесія була зроблена чорно-білою, в кадрі було не помітно її макіяжу.

Проте, це модель вирішила обіграти ідеальними позами. Спершу вона сидить на підлозі, а тут – вже стоїть із задертими руками.

Не менш ефектним виглядає кадр, де Олівейра сперлася руками назад, елегантно примостившись на землі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі.