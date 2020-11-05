Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала свого "малюка"

Зірка не втомлюється хвалитися своїм багатим життям, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила на величезній швидкості показати свого "малюка" - а саме машину марки "Lamborghini Aventador". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Варто відзначити, що телеведуча купила автомобіль влітку цього року, похвалившись ним в Instagram. Зірка у своїй публікації повідомила, що потужність машини становить 740 кінських сил.

"Мене розпирає від гордості! Тому що "я сама"! Зрозуміло, що немає нічого поганого в тому, коли хтось виконує Вашу мрію за вас. Але це ніяк не зрівняється з тим, коли ти робиш це самостійно!», - поділилася емоціями тоді блогерша.

А сьогодні Івлєєва вирішила опублікувати коротке відео, в якому показала уривок своєї грандіозної поїздки. Виявляється зірка вирішила розігнати свій автомобіль до швидкості понад 300 кінських сил.

На кадрах знаменитість постала в кофті і шапці на вулиці, а пізніше - сівши за кермо.

"У мене просто не проходить хвилювання в животі", - сказала Настя.

У пості зоряна блондинка написала: "Розігнала СВОЮ ЛАМБУ до 343 км/год‼️ 🧨 😱 ЦЕ БУЛО ЖОРСТКО😂...".

За 40 хвилин пост зібрав майже 600 тисяч лайків і багато коментарів:

"Вже відчуваю, що цей влог відпад! піду дивитися видева, їсти чіпсики, кайфувати😁 🤎", "люта гонщиця", " ось це я розумію, робить речі!", "Це не екстрим, це дурість...", "На це дивитися страшно, особливо коли ти від дороги відволіклася", "та бабло є, а щастя і любов??????".

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