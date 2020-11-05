Популярна українська співачка MARUV вразила шанувальників, постав перед ними в новому яскравому образі
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Завтра фінал ... як вам мій стілек?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку MARUV позує в яскраво-рудій перуці, елегантно демонструючи ідеальне обличчя зблизька.
«Алла Борисівна», «Оууу, яка вогненно-руда красуня! Прямо пахнуло 1980-ми-такий начісування!», «молода Бріджит Бордо», «Єгипетська сила», «це пожежа», «пісні топ, образи топ, дівчинка топ, команда топ.... Ти відьма?», «о, в хід пішла важка артилерія», «крихітка на році», - пишуть її шанувальники.
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Як ми розповідали до цього, українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала своє нове альтер его, яке виявилося фатальною красунею в томному образі
На знімках, зроблених при незвичайному червоному підсвічуванні, MARUV позує в пікантній напівпрозорій чорній блузці з глибоким декольте. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свої пишні форми, виставляючи їх прямо на камеру.
Нагадавши, MARUV в мокрому купальнику засвітила принади, побешкетувавши в вируючій воді.
Як повідомляла Politeka, MARUV в латексі й ланцюгах переплюнула саму себе, приголомшивши новим відвертим відео.
Також Politeka писала, що MARUV в латексі й прозорому костюмі розставила ноги до непристойності, засвітивши злачні місця: кадри зухвалості.