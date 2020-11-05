40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, показала себе зовсім молодою

Відома красуня, родом з України, постала в білій сукні з незвичним декольте, повідомляє Politeka.net. Взагалі знаменитість активно публікує в Instagram знімки, демонструючи себе у всій красі.

Зірка не тільки показує, яка вона зараз і де проводить час, але і часто ділиться знімками з минулого. Цього разу артистка опублікувала архівний кадр, де вона зовсім ще молода.

Юна Куриленко схопилася за комір сукні, який прикрив всі найінтимніші деталі, при цьому тримавшись на грудях.

Модель розпустила волосся, яке розвіював вітерець. Локони акуратно обвивали обличчя, трохи прикривши око.

Гарний браслет виблискував на її руці.

За півгодини пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Який цікавий образ, взагалі невпізнанна👌", " яка красуня ❤️❤️❤️", " Мммадам ви чарівні😍 😍 😍", " сильно красива🔥 🔥"," вибухонебезпечна Краса 🔥😍🔥😍🔥😍🔥🔥😍🔥", "Ммм Олечка!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко опублікувала кадр з фільму "Джонні Інгліш", в якому знялася разом з комедійним актором Роуеном Аткінсоном, більш відомим як Містер Бін.

Ольга вбралася в красиву червону сукню з глибоким декольте. Зірка нахилилася так, що її бюст ледь не вивалився назовні.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко зняла себе сама. Ймовірно, вона позувала в кріслі.

Модель підняла камеру над собою, блиснувши не тільки обличчям без макіяжу, але і красивим шарфиком на шиї.

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