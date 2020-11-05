Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала форми з задертою кофтою

Дівчина постійно вражає фанатів стильними образами, публікуючи фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Так як модель кілька років працює з магазинами одягу, вона часто змінює стиль і показує, як розважається в ресторанах кожен раз в новому вбранні. Цього разу вона вразила пікантною витівкою.

Примітність образів Бахарі полягає саме у виборі її нарядів. Дівчина віддає перевагу лише сукні з глибокими декольте і завжди показує бюст шостого розміру в досить жарких позах. Проте повністю ніколи Бахарі не роздягається.

Цього разу, очевидно як виняток, дівчина задерла кофту і показала свою бюст лише частково. Однак фанатам і цього вистачило, щоб залишитися під враженням сміливої витівки і незвичного вбрання:

«Розкішна дівчинка😍😘🍼🍼💦; Люблю і хочу побачити все повністю 😎; ніколи не здавайтеся😛🎈🎈; ось це смілива поза🌷; Смакота; Папа повинен пишатися; Так куди ж так багато пристрасті🔥; більше не забути таке👍; Білого 💕💗💕; Ще трохи віджимань; Дивлячись на свій одяг, як ти можеш стати інженером?; Я обійму тебе. Я люблю тебе💖 💖 💖; гаряча мадам зі сталі; це найгірший фотошоп всіх часів; це божевілля😋 😋 😋 😋; підніміть руки в повітря "Якщо ви справжній гравець"; вам не потрібно, щоб макіяж був природним; великий розмір».

Дівчина вважає за краще підігрівати фантазію публіки, з'являючись в ресторанах в модних сукнях з глибокими вирізами і без особливого збентеження демонструючи бюст. Так як Бахарі володіє шостим розміром, приховувати такі форми практично нереально. Дівчина завжди виставляє щось напоказ, але не порушує рамки моралі.

У ресторані Бахарі вдалося порадувати сісти кокетливим образом нареченої, а біле плаття з мереживами і акуратним декольте справило позитивне враження в цілому.

"Всі хочуть, щоб ви були в цьому житті дружиною», - незвично написала під фото Бахарі.

Ось як реагують в мережі:

"дуже красива картинка ❤️; милі тобі благословення; всі хочуть, щоб ти була їхньою дружиною; ти красива; Супер гаряча дівчина🔥; ви дуже цікаві з першого погляду. 😍 😍 😍 😍 🔥 ; Я обожнюю деталі вашого тіла, дуже хвилююче і обожнюю ваші чарівні риси😍 👑 😊; блін, ти красива!».

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