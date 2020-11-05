Російська телеведуча, політики блогерша Ксенія Собчак викликала переполох своїм виглядом

Як передає Politeka.net, зірка, хто 5 листопада святкує день народження, опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram. (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

На знімку Ксенія відображена з широко відкритими століттями. Особливу увагу варто приділити макіяжу теледіви - її губи пофарбовані чорним, а область навколо очей – рожевим. На лобі Ксенії можна помітити закривавлену рану, яка мабуть є гримом, і приклеєні Стрази.

"Це у мене округлилися очі від тієї кількості любові, яку ви раптом мені все вирішили подарувати! Спасибі вам велике за ваші привітання☺️. Коли лають-розумію що робити,а коли стільки любові-гублюся і ніяковію! Я звичайно вже "не нова«, але як то кажуть, я не старію,я просто стаю»класикою"!!!"- написала Собчак під свіжим фото в "Instagram".

Як повідомлялося, напередодні Собчак "подебоширила" в літаку, в якому вирушила на Відпочинок з сім'єю. Реакція засиділася на карантині зірки на поїздку була дуже бурхливою.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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