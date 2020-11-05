Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила образом в старій шубі і сміливій міні-сукні

Після того, як балерина отримала множину негативних коментарів, пов'язаних зі своїм концертом, вона поспішно приховала доступ до коментування всіх своїх публікацій и Instagram, пише Politeka.net. Тим не менш, на анти-фанатських групах продовжують обговорювати Анастасію і її неохайний вигляд.

Сама зірка нещодавно спробувала влаштувати чергову рекламу товару, правда через низьку якість відео було мало що чутно.

Проте користувачі обговорили сам образ знаменитості. Незважаючи на холодну погоду, вона з'явилася на вулиці в літньому міні-сукні, показала худі ноги без колготок і навіть одягла недоречне взуття разом зі старою шубою, за що і була жорстко висміяна в Instagram:

2Твою ж дивізію, 😂 😂 😂 😂 який прекрасний вид у великій... 😂 😂 😂 😂 ; Бройлер, вас не чути...що віщаєте!?; аа це монтаж відео? Або це реальність!?; Вона зовсім дурна?👎 ; Яке царське дно... ️ ️ 🤦 ♀; поїхала укладати договір на димохід😂 😂; ну жесть!!! Все не в собі наша палиця; у неї походу правда порушення теплообміну))); я валяюся над нею...ну сміха😂 😂 😂; а шубу вона одягла я подумала щоб прикрити своє єство🤣; та коли вона вже буде одягатися по погоді. Голі ноги в листопаді це треш хлопці".

Ми також писали, що після оглушливого провалу, пов'язаного з концертом, влаштованим Анастасією кілька днів тому, балерині довелося виправдатися за свій виступ. Вперше за довгі місяці вона відкрила в Instagram коментарі і отримала кілька сотень гнівних відгуків про свою роботу,

"Я позавчора виклала відео мого виступу з номером "клітка" 🌺 з мого спектаклю " Балерина в Задзеркаллі.."І не вимкнула коментарі.. Як тут же понеслися жовчні і бридкі випади на мою адресу. Причому від проплачених ботів і тих, хто не був на виставі.😂», - розповідає Волочкова під фото.

Вона заявила, що пишається своєю роботою, незважаючи на те, що її висміюють і соромлять за мозолі.

"Встаньте на пуанти для початку. Як би ви не кусали лікті мої дорогі і улюблені проплачені хейтери...Я буду продовжувати свою справу. Виступати для людей зі своїми виставами, які, незважаючи на всі труднощі, залишаються на благодійній основі більше 18 років. Я довічно увійшла в історію Росії, як велика російська балерина! Змиріться вже з цим😆» - висловилася балерина.

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