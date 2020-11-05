Відома актриса Тетяна Кравченко, яка найбільше запам'яталася роллю Валюхи в "Сватах", захопила щасливим виглядом поруч з коханим і дочкою

Архівне фото артистки з'явилося на фан-сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Кравченко помилувалася мільйонам завдяки ролі дружини Івана Будька-Валентини, але ось подружнє життя самої артистки не склалося.

На чорно-білому знімку Кравченко відображена з другим чоловіком, продюсером Дмитром Гербачевським.

Пара познайомилася на зйомках фільму "Літня поїздка до моря". Для 22-річної актриси це була любов з першого погляду. Але він тоді одружився з іншою.

Пара знову зустріла через кілька років. Тоді вони і одружилися. Але незабаром чоловік став змінювати і навіть бив актрису. Однак цей шлюб подарував Кравченко дочку Анну.

"Як в юності, так і по сьогоднішній день, не мене, дай вам бог здоров'я і щастя», «Ух яка чорнобривка. Класне фото. Краса", "Просто шикарна жінка. І в молодості і зараз. Здоров'я вам", "Так мило", - пишуть в коментарях.

Після розлучення з чоловіком Кравченко перебувала в глибокій депресії, вибратися з якої марно намагалася за допомогою алкоголю. Врятувала її саме дочка Анна, за що Тетяна їй досі їй вдячна.

Нагадаємо, кадр зі зйомок нових "Сватів" несподівано злили в мережу: "Валюха проміняла Івана на...".

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