Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, модель Анна, здивувала фото з Заворотнюк-старшою

Дочка онкохворої актриси, яка вже давно не з'являється на публіці, показала нове сімейне фото, писати Politeka.net.

Красуня часто публікує в Instagram знімки, на яких демонструє свої образи, тому рідкісні сімейні фото привертають велику увагу.

На нових знімках Анна позувала разом з бабусею - Валентиною Заворотнюк. До слова, остання є народною артисткою, мабуть, своїм талантом зірка поділилася з дочкою.

Любляча внучка на фото обняла бабусю, позуючи з нею разом в кріслі.

"З найулюбленішою бабусею на світі чекаємо Ваші 🤍", написала Заворотнюк.

"Як же ви до божевілля схожі😍Ви на маму, мама на Валентину Борисівну😍І всі красуні 😍😍", "Як ви схожі, і ви і мама і бабуся 😱 дуже красиві 😍", "Ваау😍😍😍Ви всі в троєм дуже схожі!!!(мама, Бабуся і ти Ганнуся) ❤️❤️😍😍😍👍😘", "красуні 😍яка ж у вас в родині прекрасна генетика😍", " схожість неймовірна 😍 А від бабусі віє теплом і добротою 🌸 щастя і здоров'я всій Вашій родині! 🙏 🤗 ", "Просто одне обличчя .... всім би так виглядати в старості)", " красуні, принцеси, дві квіточки-янголятка!!!🌹 🌹 🌹 ", "Такі сонячні💛 💛 💛", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк позувала одягненою в чорну коротку сукню в горошок, що відкриває стрункі ноги моделі, також на ній стильний плащ і високі чорні чоботи.

Фанати оцінили нові фотографії знаменитості, написавши багато компліментів.

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