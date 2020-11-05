Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал похвалилася знімком у ліжку

Актриса, яка полюбилася багатьом українцям в образі Женьки з серіалу "Свати", показала себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Анна Кошмал зображена, сидячи на ліжку. На ній надітий білий халат.

Актриса прийняла позу для медитації і закрила очі.

"Зберігай спокій і розслабся", - підписала вона фотографію.

Пост активно коментують користувачі Мережі.

"Дуже красиво», «Краща», «Красуня», «Гарненька», "Красоточка", "Аня, ви така славна, ніжна, жіночна.... Мій син вас обожнює по ролі "Жені" в "Сватах"... Всі пісні вивчив напам'ять... А коли я роблю мейк "Смокі" каже:" Мамо, ти на Женю схожа " 😆 (з серій про готовий)...", "Імітуєш, типу Будда", "Аня, ви така славна, ніжна, жіночна...", "Спасибі. Дуже мотивуючі фото", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал порадувала шанувальників новим знімком біля моря.

Особливу увагу привернув рельєф тіла актриси, який проглядався через тонку тканину. Шанувальники змогли розглянути плоский животик актриси і її пишні груди.

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