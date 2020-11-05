Телеведуча Леся Нікітюк знає толк у розвагах

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка "Орла і решки" опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вбранні за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На перших секундах відео боса Нікітюк, в джинсових мікро-шортиках і чорному топі без бретелей, вбігає в номер готелю, тримаючи в руках при цьому пляшку шампанського. Слідом за нею з'являються її веселі подружки з келихами, а також друг, який після вечірки "повинен всіх розвозити".

Як тільки натовп товаришів зник з поля зору, Леся вилазить з шафи, насторожено озираючись навколо. Дівчина насправді не хоче ні з ким ділитися шампанським, тому і заховалася. В кінці Нікітюк, блиснувши, апетитними "булочками", йде з номера з пляшкою.

"Друзяшки. Позитив. Ігристе.🥂 Мій девіз в листопаді🍁 😁 А ваш девіз ?👇 👇 👇",- підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, гумор, треба сказати, публіці припав до смаку:

"Креативно придумано)) і життєво)"

"Надмірне вживання..."

"Леся, як завжди🤣"

"пункт прийому склотари в інший бік!🤦"

"Там одна трохи носом не запорола 😂"

"Нашу волю не зломити. Пили, п'ємо і будемо пити 🤣 🤣 "

"😙 Ох гумористи"

"Ульот"

Раніше ми повідомляли, задоволена Нікітюк захопила свіжим образом - в молочному в'язаному светрі, чорно-білих вузьких брюках і високих стильних черевиках. В руках телеведуча тримала модний нині десерт "макаруни".

"Що там по виборах в США?😁 Які новини?", – підписала пост Нікітюк, явно натякаючи, що їй абсолютно все одно, хто перемагає на американських виборах і в житті є більш круті задоволення, ніж політика.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.