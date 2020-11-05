Верховна Рада відтермінувала призов на строкову військову службу деяких категорій громадян

Відповідний законопроект нардепи прийняли в першому читанні в четвер, 5 листопада, 282 голосами.

Йдеться про проект закону щодо внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з приводу відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян.

Законопроектом пропонується доповнити восьмий абзац ч.13 ст. 17 зазначеного Закону. Зокрема, ввести відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності, яка повинна надаватися особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту на весь період їх служби.

Законопроект ще мають розглянути у другому читанні. Якщо документ приймуть остаточно, то він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, осінній призов на строкову службу в армію вже стартував в Україні 1 жовтня і триватиме до 31 Грудня. Термін служби в лавах ЗСУ становить 18 місяців для юнаків без вищої освіти і 12 місяців - для призовників зі ступенем бакалавра або магістра.

В армію призиватимуть молодих людей віком від 18 до 27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від служби.

Нагадаємо, у Генеральному штабі зазначили, що цього року до лав ЗСУ вступили 25 тис.контрактників. Завдяки цьому кількість призовників на строкову службу можна знизити.

Згідно з рішенням Кабміну восени - 2020 призову підлягають 13 570 осіб. З яких до ЗСУ призвуть 7 500 осіб, до Державної спецслужби транспорту – 600 осіб, до Нацгвардії – 4 970 осіб, до Держприкордонслужби – 500 осіб.

Нагадаємо також, що за порушення законодавства про військову службу в Україні передбачено два види відповідальності - адміністративна та кримінальна. Адміністративне покарання передбачено за неявку до військкомату - перше порушення тягне за собою штраф.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.

Як повідомляла Politeka, в Україні стартував осінній призов: кого відправлять в армію і що загрожує ухильникам.

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