Верховная Рада отсрочила призыв на срочную военную службу некоторых категорий граждан
Соответствующий законопроект нардепы приняли в первом чтении в четверг, 5 ноября, 282 голосами.
Речь идет о проекте закона относительно внесения изменения в статью 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по поводу отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан.
Законопроектом предлагается дополнить восьмой абзац ч. 13 ст. 17 указанного законе. В частности, ввести отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности, которая должна предоставляться лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на весь период их службы.
Позитив из "Время и Стекло" огорошил известием о разводе с женой-ревнивицей: "Все..."
Тина Кароль разочаровала видом "дынек" в платье с бездонным декольте: "Провисли"
Униженная партнером по "Танцям з зірками" Фреймут нанесла ответный удар: "Не заслужил даже..."
"Персонал в борделе": Тина Кароль поразила максимальным бесстыдством в прозрачном наряде
Законопроект еще должны рассмотреть во втором чтении. Если документ примут окончательно, то он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отметим, осенний призыв на срочную службу в армию уже стартовал в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы в рядах ВСУ составляет 18 месяцев для юношей без высшего образования и 12 месяцев - для призывников со степенью бакалавра или магистра.
В армию будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от службы.
Напомним, в Генеральном штабе отметили, что в этом году в ряды ВСУ вступили 25 тыс. контрактников. Благодаря этому количество призывников на срочную службу можно снизить.
Согласно решению Кабмина осенью-2020 призыву подлежат 13 570 человек. Из которых в ВСУ призовут 7 500 человек, в Государственную спецслужбу транспорта – 600 человек, в Нацгвардию – 4 970 человек, в Госпогранслужбу – 500 человек.
Напомним также, что за нарушение законодательства о военной службе в Украине предусмотрено два вида ответственности - административная и уголовная. Административное наказание предусмотрено за неявку в военкомат - первое нарушение влечет за собой штраф.
Напомним, что в Украине хотят сократить количество призывников: кого теперь будут отправлять в армию.
Как сообщала Politeka, в Украине стартовал осенний призыв: кого отправят в армию и что грозит уклонистам.
Также Politeka писала про осенний призыв в Украине: сколько украинцев забрали на срочную службу.