Верховная Рада отсрочила призыв на срочную военную службу некоторых категорий граждан

Соответствующий законопроект нардепы приняли в первом чтении в четверг, 5 ноября, 282 голосами.

Речь идет о проекте закона относительно внесения изменения в статью 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по поводу отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан.

Законопроектом предлагается дополнить восьмой абзац ч. 13 ст. 17 указанного законе. В частности, ввести отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности, которая должна предоставляться лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на весь период их службы.

Законопроект еще должны рассмотреть во втором чтении. Если документ примут окончательно, то он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отметим, осенний призыв на срочную службу в армию уже стартовал в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы в рядах ВСУ составляет 18 месяцев для юношей без высшего образования и 12 месяцев - для призывников со степенью бакалавра или магистра.

В армию будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Напомним, в Генеральном штабе отметили, что в этом году в ряды ВСУ вступили 25 тыс. контрактников. Благодаря этому количество призывников на срочную службу можно снизить.

Согласно решению Кабмина осенью-2020 призыву подлежат 13 570 человек. Из которых в ВСУ призовут 7 500 человек, в Государственную спецслужбу транспорта – 600 человек, в Нацгвардию – 4 970 человек, в Госпогранслужбу – 500 человек.

Напомним также, что за нарушение законодательства о военной службе в Украине предусмотрено два вида ответственности - административная и уголовная. Административное наказание предусмотрено за неявку в военкомат - первое нарушение влечет за собой штраф.

Напомним, что в Украине хотят сократить количество призывников: кого теперь будут отправлять в армию.

Как сообщала Politeka, в Украине стартовал осенний призыв: кого отправят в армию и что грозит уклонистам.

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