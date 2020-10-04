Стало известно, кто может быть освобожден от осеннего призыва в армию
Об этом пишет Юридический портал.
Как известно, призыв стартовал 1 октября и будет длиться до 31 декабря. На срочную службу пойдут молодые люди от 18 до 27 лет, которые не имеют законных оснований для освобождения от прохождения службы.
Юристы напоминают, что в законодательстве предусмотрен исчерпывающий перечень призывников, которые могут получить:
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- отсрочку от призыва в армию по учебе, работе и семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, наличии родителей-пенсионеров и т.п.)
- полное освобождение от прохождения военной службы по состоянию здоровья (болезни) вследствие признания призывника "негодным к военной службе"
На острочку от призыва могут рассчитывать:
- призывники, у которых есть маленький ребенок до 3 лет
- отцы двух и более детей или мужчины, чья жена ждет появление ребенка
- студенты дневных отделений украинских ВУЗов (бюджет/контракт)
- поступающие или обучающиеся в интернатуре, аспирантуре, докторантуре
- украинцы, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец)
- опекуны и попечители (при условии отсутствия трудоспособных родственников)
- работающие, которые являются единственными кормильцами в семье
- лица, которые поступили на военную кафедру (до окончания и присвоения звания офицера запаса)
- священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи (при условии, если они трудоустроены на полную ставку)
- те лица, которых медкомиссия признала негодными к службе в армии.
От призыва в армию в Украине освобождаются те, кто достиг 27-летнего возраста; лица, признанные негодными к службе; отслужившие в военном резерве; осужденные за преступления; юноши, чьи родственники погибли (стали инвалидами) во время военной службы.
Помимо этого, украинцы могут избежать призыва в армию при наличии определенных проблем со здоровьем.
Напомним, что в Украине хотят сократить количество призывников: кого теперь будут отправлять в армию.
Как сообщала Politeka, в Украине стартовал осенний призыв: кого отправят в армию и что грозит уклонистам
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