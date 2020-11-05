Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова гордовито відповіла на масову критику в мережі

Після оглушливого провалу, пов'язаного з концертом, влаштованим Анастасією кілька днів тому, балерині довелося виправдатися за свій виступ. Вперше за довгі місяці вона відкрила в Instagram коментарі і отримала кілька сотень гнівних відгуків про свою роботу, пише Politeka.net.

"Я позавчора виклала відео мого виступу з номером "клітка" 🌺 з мого спектаклю " Балерина в Задзеркаллі.."І не вимкнула коментарі.. Як тут же понеслися жовчні і бридкі випади на мою адресу. Причому від проплачених ботів і тих, хто не був на виставі.😂», - розповідає Волочкова під фото.

Вона заявила, що пишається своєю роботою, незважаючи на те, що її висміюють і соромлять за мозолі.

"Встаньте на пуанти для початку. Як би ви не кусали лікті мої дорогі і улюблені проплачені хейтери...Я буду продовжувати свою справу. Виступати для людей зі своїми виставами, які, незважаючи на всі труднощі, залишаються на благодійній основі більше 18 років. Я довічно увійшла в історію Росії, як велика російська балерина! Змиріться вже з цим😆» - висловилася балерина.

Нагадаємо, вчора після того, як захід пройшов, балерина вирішила поділитися невеликими фото і відеозвітами з заходу. В результаті на анти-фанатських групах Анастасії були представлені матеріали, які наочно показують, як виглядає балерина після схуднення, як вона сама заявила і як вона зганьбилася на виступі в цілому через свого костюма з одними блискітками.

"Можна викласти зйомку навіть з космосу, це не змінить рівень махрової халтури️️️», - невдоволено повідомляється в посту.

Ось як відповідають користувачі:

"Ну і сифіліс!!! 🤦 ♂ ️ ; 😂 😂 😂 старається жінка щосили. Ору😂 😂; спроба спокушання старим вертолітним вовком?🤔 ; як шмат ліверної ковбаси..; Враження-страус заплутався в простирадлах; і кидали її і ледве піднімали, і виглядала моторошно в своїх нарядах; який великий пипец!🙃 😬 ; Гірше тільки Кармен в її виконанні️️; Ведмедик Клишоногий, по лісі йде... Шишки збирає, пісеньки співає...; Важка корч🤣.Зовсім не гнеться☺️; знаєте, що мені нагадали це відео? Ось коли шафа або інші меблі наверх через вікна піднімають; Клоун так смішно ховається за скриню,щоб Зінка не зашибла😏 👻».

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