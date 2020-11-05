ПриватБанк все більше розчаровує своїх клієнтів несподіваним блокуванням карток

Як передає Politeka.net, відповідні скарги з'явилися на сайті Мінфіну в розділі з відгуками. Українці, які позбулися грошових коштів, обурені діями Приватбанку.

Так, однією з клієнток, яка зібралася судитися з банком, є мати-одиначка, яка проживає в селі. За словами жінки, вже не вперше їй блокують картку, на яку надходять дитячі виплати. Перезапуск нової-кожен раз боляче б'є по її і так тонкій кишені.

"Мені вже 8 разів за рік блокує карти, при чому за те, що я сама собі поповнюю рахунок. Пояснюють тим, що спрацювала безпека. На прохання розблокувати Шлють в Банк. Я з маленькою дитиною одна, залишати ні з ким. Живу в селі, дорого-туди і назад 100 грн. За останній перевипуск заплатила 100 грн. Вранці хотіла поповнити рахунок, знову заблокували. Знову їхати в банк. І карта, на яку отримую дитячі. У селі банкоматів немає, природно, гроші на дорогу не завжди є. Буду подавати до суду. Жахливий банк", - поділилася Українка.

Ще одна клієнтка Приватбанку поскаржилася на блокування картки - нібито через підозри в шахрайських операціях. За її словами," це зарплатна карта", з якої вона іноді купує і продає в Інтернеті, платить комуналку - "загалом як звичайна людина". Блокування вилилося для жінки в справжню проблему.

"29 жовтня ПриватБанк за допомогою електронної пошти (!) повідомив що по моїй карті обмежені операції. Подзвонила на 3700, оператори сказали що це, мовляв, тимчасово, протягом 5 днів служба безпеки перевірить все і мені повідомлять. Нічого конкретного не відповіли, що саме їм»не сподобалося"... Терпляче чекала, ніхто не подзвонив! 03.11. подзвонила сама і мені повідомили, що карту не розблокують і засобами Я не можу своїми користуватися!!! Тобто при заблокованій вже карті туди зайшла моя зарплата, яку я не можу тепер забрати! На всі мої численні прохання назвати конкретну причину блокування, ніхто жодного разу не відповів нічого конкретного, звучали слова "скарги«,» підозра в шахрайських діях «і більше нічого... відповідають, що кошти» можна спробувати забрати через суд", - повідомила обурена клієнтка.

У відповіді Приватбанку говориться, що даного роду процедура проводиться у зв'язку з надходженням коштів, які мають шахрайський характер. І наводиться кілька шляхів вирішення питання:

повернути кошти відправнику

звернутися до правоохоронних органів для врегулювання питання із заявником

Нагадавши, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки і блокування платежів, у клієнтів паніка.