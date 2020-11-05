Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і подружок

На фото красуня стояла в рушник і тримала щось в руці. Поруч можна побачити інших дівчат в аналогічних нарядах, серед яких і сестра Котової Ксенія (друга праворуч). Красуні посміхалися, хвалячись білосніжними зубами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гріємося з дівчатками на сонечку, дуже класно проводимо час: посмішки, естетика, смачна їжа і хороша компанія в красивому місці", - написала красуня під фото.

"Гріємося з дівчатками на сонечку, дуже класно проводимо час: посмішки, естетика, смачна їжа і хороша компанія в красивому місці", - написала красуня.

Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"А що у вас в руках???", "Промінчики сонця. Всі нереально красиві", "Фото на тлі гір просто супер Танюша", " теж хочу зі своїми подругами проводити так час! Так цього не вистачає", "у вас там дівич-вечір походу, хто там виходить заміж".

Повідомлялося, що російська модель і співачка Тетяна Котова вразила формами в одному рушнику.

Так, на опублікованому відео Котова в одному халаті, який ефектно приспустила, демонструє головну гордість у всій красі. При цьому образ красуня вирішила доповнити елегантним макіяжем і укладанням.

Нагадавши, екс-ВІА Гра Котова спустила бретельки, заманюючи до себе у ванну

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова посвітила самим соковитим в спідниці з безсоромним розрізом

Також Politeka повідомляла, що безсоромна екс-ВІА Гра Котова розляглася в ліжку у чому мати народила



