Цікавий момент потрапив на камеру за участю Алли-Вікторії, дочки Філіпа Кіркорова, та артиста Миколи Баскова

Як передає Politeka.net, унікальним знімком поділився у своєму мікроблозі в Instagram особистий фотограф Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова Роман Родін.

На архівному знімку поп-король тримає на руках ще зовсім маленьку дочку (зараз дівчинці 8 років), в білій сукні і з блискучою діадемою на голові. У той час, поки батько відволікся, спрямувавши свій погляд убік, дівчинка з цікавістю дивилася на "дядька" поруч, що балувався. Ним виявився ніхто інший як неголений Басков. "Срібний голос" Росії склав губи трубочкою і, мабуть, намагався розвеселити дитину. Однак, у Алли-Вікторії був такий погляд, що постає питання, хто з них дорослий.

"Фото на пам'ять #филиппкиркоров #романродин1959 #жизньпрекрасна❤️ #жизньвкайф #жизньзвезд", - йдеться у підписі.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Той випадок, коли дитина старша за дорослого😁"

"Н-так, погляд Аллочки на Баскова просто безцінний😂" - "цікаво ТАТО помітив момент?))"

"Алла звичайно не промах!! Молодець !!"

"Він думав, що налякав😂"

Раніше ми повідомляли, українська співачка Оля Полякова виступила з Кіркоровим на одній сцені на фестивалі PaRus 2020, що відбувся в Дубаї.

Філіп на своїй сторінці в соцмережі назвав спільний виступ з Поляковою на заході "возз'єднанням України і Росії".

"Яка символічна зустріч в Дубаї в День народної єдності!.. Возз'єднання!", - написав співак.

Нагадаємо, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на" доїння "як мужик:" хапаєте її...".

Також Politeka писала, що концерт Олі Полякової на межі зриву, українці масово здають квитки:"Кому він потрібен, бенкет під час чуми".