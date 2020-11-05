Актриса Христина Асмус у весільній сукні влаштувала справжній переполох фото з РАГСу. Тим більше, що не минуло й року з її розлучення з коміком Гаріком Харламовим

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала провокаційні знімки в своєму мікроблозі в Instagram.

На першому з них намарафечена Асмус, сама на себе несхожа, в білій сукні з пишною спідницею, пухнастій накидці й з букетиком - образ а-ля 90-і - махає зі щасливою посмішкою біля головного входу в РАГС.

"Сама в шоці", - підписала знімок зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене: хто повірив, що актриса дійсно вийшла заміж та почав вітати, а хто запідозрив дещо інше.

"А вам личить) хоча будь це ваше весілля, зачіска і образ були б витонченіше 🌺" - "я теж подумала що занадто колгоспне плаття для реальних подій 🤣 🤣 🤣"

"Відмінний костюм на Хелловін😂"

"Та годі"

"Ну ніхто не повірить, що в житті підете в ЗАГС у цьому)))"

"А це ви на фотці взагалі??"

"Вітаю)"

"Не вірю)))"

"недовго мати й сумувала"

"Якщо Асмус і піде заміж ще раз, то точно фотки будуть не на тлі такого РАГСу і не в такому стайлі)))"

"За кого цього разу?)😍"

Довго мучитися від невідомості шанувальникам зірки не довелося. У своєму наступному пості Христина розкрила всю правду про весілля.

Дівчина, з тим же недоладним мейком, що й на попередньому знімку, стояла в обнімку із засмаглим красенем, що тримав кокос.

"Так-так, ви молодці 🤪 я б виходила заміж кілька в іншому вбранні. І трохи пізніше))))) 👰 💍 вчорашній образ був з фільму «Булки». Вистражданий фільм, який ми намагаємося зняти вже з 3 рази 🙈 то пандемія, то закриті кордони, то моя алергія, що скасувала зміни місяць тому, то (знову мій же) ковід... 😰 Змінилася група, деякі актори, але ми з прекрасним @asadulinoleg беззмінно на базі! 🤙 Фільм «Булки»!!! Смішна мотиваційна комедія!!!! 🍿 У всіх кінотеатрах наступного року!! ☄ ️", - розкрила деталі Асмус.

Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".

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