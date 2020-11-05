Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, розбурхала яскравим фото зі зйомки в прозорому купальнику

Дівчина набирає популярність досить швидко, адже знімається для модних чоловічих журналів і не боїться показати себе з нового і сміливого ракурсу, пише Politeka.net. При цьому Кім Лі через свою схожість з Кім Кардашьян отримує безліч позитивних коментарів. Фанати запевняють, що Лі чекає велике майбутнє в світі моделінгу.

Знаменитість не приховує в свою чергу, що їй лестить подібна увага і вона готова продовжити працювати в даній сфері, так як вона нарешті стала впізнавана за межами своєї країни.

На новому фото Кім позувала в прозорому бікіні з квіточками, ледь приховують її груди. Так як Лі позувала боком і зовсім не приховала тіло, фото вийшло більш ніж барвисте. Мокре волосся акуратно спадали за плечима, дозволивши фотографу відобразити момент, як дівчина тільки виходить з води і підставляє сонцю свій бюст.

Ось як реагують в мережі:

«Розчавити❤️🔥💯; Кращий час для купання ☺️; Тут стільки шоколаду; Sexyyy🔥; 😍❤️ розкішна красуня; Вау, красивий сексуальний наряд 😘; Водяний діамант; Красива дівчина, не можна відірватися😍🔥; Чорт візьми; Прекрасні картинки чудові😎; Це просто приголомшливо; Коли ти знову будеш з'являтися у відео Цзяньхао ?! Ха-ха; чудове тіло 🔥; що це за купальник? Це🔥 🔥 💣; ранкове сонце🔥❤👌; давай знімемо коли-небудь !! 🙏 🏽 💯 🔥 ; З кожним днем стає все спекотніше і спекотніше, з кожним днем».

Ми також писали, що число фоловерів Кім в Instagram вже перевищило позначку півмільйона.

Кім Лі також часто показує свої найкращі кадри в Instagram. Досить рідко вона переходить межі пристойності, але кожне таке фото отримує сотні відгуків. Цього разу, як видно, Лі одягла білий купальник з рожевими смугами, що був зроблений з однієї сіточки. Вона зовсім не приховувала достоїнств знаменитості, яка набирає популярність в Instagram досить активно.

Ось що пишуть в коментарях під постом:

"Якщо чоловікові не жарко, йому потрібно обстеження; ось де дійсно круті пагорби; Крута дитинко; 👑 казково💫 💞 💫; дуже красиво; твоє тіло горить; найпрекрасніша Малятко!! 💗 ; Я теж виходжу з душу ось так; хотів би я бути цими крапельками; Hotttt🔥; а потім Бог створив @kimlee; прибережіть що - небудь для чоловіка".

Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачок