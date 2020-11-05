Курс валют може змінитися вже незабаром

При цьому експерти відзначають, що великого падіння гривні, швидше за все не буде, передає "Сьогодні".

"Враховуючи досить успішне згладжування Нацбанком панічних настроїв на валютному ринку як у березні, так і восени, особливого ослаблення гривні очікувати не варто. У листопаді ми очікуємо коливання в коридорі 28,5 – 29 грн/долар, а до кінця року-поступове ослаблення в межах 29-30 грн/дол.",- каже фінансовий аналітик Тарас Котович.

Експерт Володимир Позній також вважає, що до кінця листопада курс може досягти позначки 29 грн за Долар, а до кінця року підбереться до позначки в 30 грн, хоча навряд чи подолає її.

А ось євро, можливо, випробує на міцність рівень 34 грн, а при різкому посиленні карантину можливе зростання курсу євро до 35 грн.

Зазначимо, за словами економіста Олександра Савченко, реальним в Україні сьогодні є курс в районі 28,5 гривень за один "вічнозелений".

Тим часом, курс валют в Україні 5 листопада встановлено на такому рівні:

100 доларів-2850,74 грн;

100 євро - 3342,49 грн.

Раніше ми писали, що інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний в тому, що гривня все одно ослабне, незалежно від того, хто стане новим президентом США - Джо Байден або Дональд Трамп.

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