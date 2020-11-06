Зірка показала все в сміливому образі

Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи застигла у відвертому образі

Зірка нещодавно оголосила про свою вагітність, повідомляє Politeka.net. Красуня без сорому демонструє зміни свого тіла, проте шанувальники не тільки побажали їй хороших пологів, а й публікують її архівні, найспекотніші, фото.

В одній з фан-груп з'явився знімок, на якому Емілі позує оголеною з келихом вина в руках, прямо сама невимушеність.

Кадру надає великої пікантності той факт, що красуня сиділа у ванній.

Ратаковськи забрала волосся в пучок, вона одягла окуляри і завершила образ різними прикрасами.

Видно, що артистка трохи підфарбувала очі. Чорні вії прямо виділялися на фото. Вона дивилася в камеру, трохи витягнувши губи вперед.

За п'ять годин пост зібрав понад 60 лайків і жодного коментаря, адже група ще не набрала великої популярності.

Варто відзначити, що на справжній сторінці знаменитості її пости моментально набирають тисячі лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи засвітила свій ідеальний прес. Груди з купальника просто виривалися назовні. Можна, сказати, що ліфчик був дуже малий для настільки розкішних достоїнств. Модель здавила бюст руками, тому той став здаватися більш спокусливим.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в одній облягаючій спідничці, яка трималася на резинці. Обтягуюча тканина підкреслила пружні сідниці, а також ідеально сиділа в районі тонкої талії.

Емілі позувала на вулиці, стиснувши долоньками свій пишний бюст. При цьому не можна не відзначити її красивий рельєф преса і рук.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі