Відома модель Ніколь Потуральскі, яка зустрічалася з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про осінь

На фото красуня позувала в топі і кофті, яку спустила з плечей. Образ дівчина доповнила білими штанами і стильними окулярами. Ніколь стояла біля стіни і демонструвала ідеальну фігуру і рельєфний животик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли осінь дарує чарівне світло ...",- написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мені подобається цей топ сьогодні, Чи можу я сказати бренду?", "Чистий сенс краси", "ти чарівна", "дуже добре, мені сподобався ваш зовнішній вигляд, послухайте, мені дуже сподобалися ваші фотографії у вашій кімнаті, в них багато стилю ,але вони настільки гарні, що виглядають чудово", " що за Краса! Тому що вона завжди природна і чарівна!", "Нічого, крім чудової Ніко"," чудова красуня", " чудова дівчинка. Ого, Ти виглядаєш так елегантно і так приголомшливо".

Повідомлялося, що німецька супермодель Ніколь Потуральскі запаморочила голову новим зухвалим фото.

Локацією для фото стали бетонні нетрі Берліна. Дівчина постала в чорному піджаку у велику клітку, при чому, здається, що в чоловічому. Образ доповнила стильна Біла сумочка. А ось чого на фото немає, так це ні натяку на штани, спідницю або хоча б шортики.

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