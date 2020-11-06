Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, насилу сховала гідності

Знаменитість не боїться критики і кожен день показує нові фото з рекламних зйомок і при цьому не забуває демонструвати гідності в зухвалому вигляді, пише Politeka.net.

Вся справа в тому, що модель під час кожної фотосесії показує бюст, вигинаючись на камеру або акцентує увагу на своїх сідницях. Олена завжди підкреслює форми глибокими декольте, Екстра-міні нарядами і навіть іноді знімаючи одяг перед об'єктивом.

Саме тому кожне фото знаменитості досить бурхливо обговорюється в мережі. Багатьом не подобається штучна зовнішність Омович, адже вона зробила пластику грудей, сідниць, ринопластику, збільшила губи і постійно ходить в солярій, щоб бути засмаглою навіть в самий морозний сезон.

На новому фото видно, як виглядає модель після всіх маніпуляцій і як ледь приховує її бюст шостого розміру маленьке бежеве плаття трендового крою з акцентом саме на форми знаменитості. Для вдалої демонстрації образу Олена позувала, схилившись перед дзеркалом.

"Суцільна Краса🔥 🔥; Ого🔥 😘, така Пишна Краса; нескінченна дівчинка, поза клас🔥; добре завжди шикарна Олена; красуня😍 😍 😍; ідеально❤️; так блін! Кожен раз дивуєш!)); поза що треба😍 вічно гладити хочеться🔥; також стою вранці 😂 з пучком і халатом; так жарко🔥 😈; де ти взяла наряд? 😍 ; Гармата😍; я хочу прибрати з тобою спальню,,,😏 🤣 😜 💯; смачний вид😘».

Раніше Омович не тільки засвітилася з новою зачіскою, але ще і показала свою подружку-модель.

Дівчат постійно називають близнюками, вед вони володіють схожою зовнішністю, однаково стрункими фігурами і нерідко позують в однаковому одязі. Тому їх фото стають дуже популярні досить швидко.

На нових кадрах видно, що Олена змінила зачіску і колір волосся. Світло-каштанові локони доповнила укорочена чубчик. Завдяки їй Омович вдалося створити новий кокетливий образ. Дівчина разом з колегою позувала в сріблястій сукні, ледь приховує її груди без нижньої білизни.

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