Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

Красуня цього разу позувала в бікіні. Зірка сиділа на шезлонгу, хвалячись фігурою, а очі прикрила окулярами. Дівчина не соромилася показати пишні груди, яка прямо випирала з такого маленького купальника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Який погляд", " ти людина?", "Дорогоцінна", "я співав твою пісню, що бачив тебе з усією своєю любов'ю", "вражаюча краса", "Мамочка, Краса, Божественна бомба", "улюблена така дорога" «» ти така розумна", "це красиве тіло, вітаю", " Привіт, мамочка, як справи?", "Мені вас шкода", " а могли бути ...", "Я поклав бронзатор тобі на спину, любов моя"," сексуальна і красива дівчинка", " відмінне фото ... по крайней мере, вона не тільки витріщається в свій телефон. Більше фотографій, подібних до цієї, ілюструють її характер і красу".

Повідомлялося, що відома російська модель Анастасія Квітко вразила пишними формами в шкірі.

На фото Квітко, яка встигла прославитися як "російська Кардашьян", позує перед камерою в стильному вбранні. На ній чорні штани в обтяжку з високою талією, а також чорний шкіряний топ з довгими рукавами. На грудях кофта виглядає скоріше як ліфчик, половинки якого з'єднані золотистим кільцем.

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