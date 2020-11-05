Балерина Анастасія Волочкова у гонитві за молодістю збентежила публіку новим одкровенням

Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковані свіжі фото 44-річної зірки, що позує біля відкритого холодильника - Анастасія показала, чим харчується.

Варто відзначити, тепер зрозуміло, як балерині вдалося схуднути й зберігати сухорляву фігуру. Правда, як влучно відзначили користувачі в коментарях, на в'янучому обличчі Волочкової чомусь її дієта відбилася не найкращим чином.

"Анастасія Волочкова показала свій "холодильник здорового харчування" 🥬 🌿 ☘ 🌱 Останнім часом балерина помітно схудла. Секрет виявився простий - її раціон тепер практично повністю складається з травички", - йдеться в підписі.

Дійсно, холодильник балерини забитий пучками різноманітної зелені, огірками, лимонами, імбиром та іншим.

За традицією, в коментарях Волочкову висміяли, мовляв, шкода, що не показала свій бар.

"А по обличчю не скажеш😂 що вона правильно харчується😂" - "по обличчю правильно бухає 😂" - " і запивати літрами бухла 😂"

"Тепер зрозуміло що вона курить"

"А бар не показує 😂"

"А навіщо відразу стільки? Воно ж в'яне. Зараз слава богу немає дефіциту😊"

"Так значить всі ці божевільні шпагати від травички. Нарешті пазл склався🤗 " - "походу не тільки шпагати, а й мізки посохли"

"Коротше теплиця, а не холодильник😂"

"Овочеву базу, чи що пограбувала?"

"Травичка - справа хороша, але іноді небезпечна)"

Раніше ми повідомляли, вряди-годи Волочкова відкрила можливість коментувати у себе в Instagram і тут же піддалася "атаці" хейтерів. Анастасія показала "шматочок" виступу, в якому парила над сценою в клітці. Номер публіці не зайшов.

"Настя, чесне слово, і клітка, і ганчірки виглядають моторошно. Ви занадто важкі, неповороткі, неохайні у виконанні і невмілі в цих номерах"; "Насть йди в цирк працюй. Там тебе точно всі любити будуть", - коментували в мережі.

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