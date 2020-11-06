Відома модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret показала себе на радість фанатів

На фото Алессандра позувала в білій сорочці, яку приснила Образ красуня доповнила купальником і капелюшком, а волосся залишила розпущеним. Амбросіо стояла біля стіни, демонструючи ідеальну фігуру і форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Серце", - підписала жовтим смайликом красуня фотографію.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Хой", "у тебе дуже гарний Баді Моя прекрасна алессандра",".. Ух ... люблю цей наряд ... колір", "найкрасивіша жінка Бразилії", "ти просто моя моя прекрасна Алессандра", "Я не проміняю тебе на весь світ, моя любов, Алессандра" ," ти найкрасивіша і найкраща дівчина в усьому світі для мене моє прекрасне моє серце моя любов Алессандра"," Я сумую за любов'ю до тебе моя прекрасна Алессандра", " ти прекрасна ти завжди прекрасна моя Богиня Алесса !!!!".

Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила красою, вбравшись в крихітний купальник під час відпочинку.

"Рятувальники Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографіях Амбросіо в крихітному купальнику демонструє бездоганну фігуру. А поруч з нею можна помітити друзів. Вся компанія при цьому веселиться і сміється.

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