Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому образі

На кадрах Кім позує в леопардовому боді, ефектно вигинаючись перед камерою. Красуня демонструвала з усіх боків свої апетитні форми, особливо пишні груди, яка прямо випирала з наряду. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, що зробило кадри максимально гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Немає нікого схожого на тебе", - написала красуня під постом в Instagram.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це оригінал", "природна краса", "Супер чудо світу тобі компліменти", " Любіть свою конференцію і свої емоції, які ви висловлюєте. Добре абсолютно добре"," Ух ти, красивіше всіх на світі"," немає нікого схожого на тебе"," ти красивіше, ніж Кайлі Дженнер", " я так сильно тебе люблю, що за тебе бився б з ведмедем. Ну, не ведмідь грізлі, тому що у нього є кігті, і не панда, тому що він знає кунг-фу. Але ведмідь турботи, я безумовно буду битися з ведмедем турботи за тебе".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала пікантний кадр в прозорому бікіні.

Цього разу, як видно, Лі одягла білий купальник з рожевими смугами, що був зроблений з однієї сіточки. Вона зовсім не приховувала достоїнств знаменитості, яка набирає популярність в Instagram досить активно.

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