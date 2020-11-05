Долар завдасть несподіваного сюрпризу, курс валют змінить траєкторію: до чого готуватися

Курс валют в Україні 5 листопада чекає справжній "армагедон", гривня після тривалого падіння різко атакує.

Сто доларів на міжбанку зі старту втратять майже десять гривень. Торги відкриються з -9,26 грн. До середини минулого робочого дня Гривня вже "опустила" Американський вічнозелений на 8,21 грн, але цього здалося мало.

Аналогічна історія буде і з курсом євро. Не так сильно, але валюта спіткнеться. Передбачається, що гривня відбере у нього 5,57 пункту.

Курс валют в Україні 5 листопада буде таким:

100 доларів-2850,74 грн;

100 євро - 3342,49 грн.

Звільнення від комуналки і нові виплати, хто отримає більше грошей: "не менше 7800 гривень..."

Стало відомо, кого з українців можуть звільнити від оплати комуналки.

Так, в уряді затвердили законопроект, що передбачає нарахування спецвиплат сім'ям загиблих і постраждалих в АТО і ООС. Про це пише Обозреватель.

Більше того, цей документ передбачає часткове звільнення від сплати комунальних платежів деяких категорій українців.

Ті, хто має особливі трудові заслуги перед країною (йдеться про Героїв України, Героїв соціалістичної праці та повних кавалерів ордена Трудової Слави), звільняються від комуналки в будинках без опалення в межах соціальних нормативів.

Також Кабміном було встановлено щомісячну адресну допомогу до пенсійної виплати непрацездатним членам сім'ї добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС, у разі втрати годувальника або до призначеної дітям державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

"Розмір виплат одному члену сім'ї повинен становити не менше 7800 грн, на двох і більше членів сім'ї - не менше 6100 гривень кожному", - попередили в Міністерстві соцполітики.

Зимові канікули-2020: у МОН зробили важливу заяву, «у зв'язку з карантином…»

У МОН уточнили, як проходитимуть зимові канікули у школярів у зв'язку з карантином.

Як підкреслили в Міністерстві освіти і науки, інформація про поділ зимових канікул на дві частини у зв'язку з пандемією китайського вірусу не відповідає дійсності.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в цьому навчальному році школярі відпочиватимуть спочатку з 28 грудня 2020 до 10 січня 2021, а потім ще й з 15 до 21 лютого 2021.

Однак, у МОН підкреслили, що не направляли навчальним закладам жодних офіційних рекомендацій з такими умовами.

Водночас, зазначається, що навчальні заклади мають гарантоване законом право самі організовувати навчальний процес та обирати час канікул.

В Америці почалися протести після президентських виборів

Сотні людей маршем пройшлися вулицями Нью-Йорка, скандуючи"вважайте кожен голос". За оцінками очевидців, серед присутніх були переважно прихильники Джо Байдена.

Підтримуючі Дональда Трампа американці виступили в Детройті, штат Мічиган. Вони прийшли до будівлі, де обробляють бюлетені, і навпаки зажадали зупинити підрахунок голосів.

Деякі з протестувальників під час акції стали виходити на проїжджу частину, а також вигукувати образи на адресу поліцейських. Співробітники зажадали звільнити дорогу, але активісти їх прохання проігнорували. Після цього, як повідомляють очевидці, і почалися затримання.

A few arrests, mostly just throwing people to the ground #PortlandProtests pic.twitter.com/86PFfWvlS5 — Doldrum Media (@poorfp) November 5, 2020

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