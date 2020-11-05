Курс валют в Україні 5 листопада чекає справжній "армагедон", гривня після тривалого падіння різко атакує

Як розповідає Politeka, про це свідчать дані національного регулятора.

Сто доларів на міжбанку зі старту втратять майже десять гривень. Торги відкриються з -9,26 грн. До середини минулого робочого дня Гривня вже "опустила" Американський вічнозелений на 8,21 грн, але цього здалося мало.

Аналогічна історія буде і з курсом євро. Не так сильно, але валюта спіткнеться. Передбачається, що гривня відбере у нього 5,57 пункту.

Курс валют в Україні 5 листопада буде таким:

100 доларів-2850,74 грн;

100 євро - 3342,49 грн.

Як не дивно, але на цьому тлі буде відносно «триматися» Російський рубль. Його вартість становитиме 0,3606 грн.

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За словами економіста Олександра Савченко, є реальний курс валют в Україні, наприклад - 28,5 грн/дол, а також є курс валют за покупну можливість - 9 грн/дол. Щоб розрахувати кінцевий курс беруться ціни на базові товари в Києві й діляться на ціни базових товарів в Нью-Йорку.

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