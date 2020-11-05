Відома модель Анастасія Квітко, яку називають корейською Кардаш'ян, показала ефектний образ на радість фанатів

На фото красуня позувала в білому закритому купальнику, а образ доповнила стильною кепочкою, яка прикривала очі від сонця. Дівчина стояла на пляжі і демонструвала апетитні сідниці, які не прикрила тканину. Волосся у красуні залишилися розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Хороша дитинко", " самий божественний моя дитина ...", "Фантастичний наряд", "Дорогоцінна досить приваблива чуттєва сексуальна жінка", "Доброго ранку красуня Анастасія я тебе люблю", "Доброго ранку", " де твоя посмішка?", "Класний Пончик", "Солодка любов", "прекрасна дитинко", "ти супер красива, супер спокуслива, супер елегантна і дійсно супер красива".

Повідомлялося, що відома російська модель Анастасія Квітко показала розкішне тіло в оригінальній сукні.

Красуня вирішила зробити фото ще більш пікантним, тому задерла поділ сукні, показавши, що під ним нічого немає. Дівчина відмовилася від нижньої білизни, тому фанати змогли побачити її стрункі ніжки і пишні округлі стегна.

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