Проект "Танці з зірками" дуже сильно вплинув на телеведучу Ольгу Фреймут

Відверту заяву вона зробила в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

За її словами, вона тільки в 35 років навчилася бути неідеальною жінкою.

"Я вже навчилася бути неідеальною. Ось я навіть з вами розмовляю і даю інтерв'ю в правий профіль. Я ніколи в житті цього не робила, тому що у мене асиметричне обличчя і цей лівий профіль красивий ніж прав. Але я з вами розмовляю і мені вже більш-менш байдуже. Уявляєте, що танці роблять з людиною?",- заявила популярна телеведуча в спілкуванні з журналістами.

Ольга Фреймут не передумала брати участь у "Танцях з зірками" знаючи, що українці відразу ж побачать її недоліки. Також телеведуча зізналася, що відвідує спеціальні сеанси з експертом.

"Я проходжу сеанси з психогенетиком, щоб зрозуміти на якому рівні стався цей надрив і я перетворилася на Снігову королеву. Бо синдром "Снігової королеви" він в житті і допомагає, так як для кар'єри це дуже добре, але і заважає, тому що іноді хочеться підійти сказати: "Привіт! Ти!", По плечу "а, давай!". Мені здається якби я так зробила, люди б подумали, що мене вже треба в дурку везти", - продовжила колишня учасниця "Танців з зірками".

Підсумовуючи, Ольга Фреймут похвалилася, як їй пощастило з останнім чоловіком, який розуміє її навіть з одного погляду.

"Я точно заслужила такого чоловіка. Тому що, дійсно, це таке вічекане почуття, витримане. У нього є проблеми, він мало транслює свої почуття до мене якимись словами, тобто він не сяде і не напише мені сонет Шекспіра, але він завжди поруч. Я можу подивитися в магазині на якусь річ:" Ох, це так дорого", але торкнулася пальто — ввечері мені вже те пальто привезли додому. Ось це цінність, але найважливіше це те, як він ставиться до дітей, тому що для кожної жінки важливо, щоб поруч був люблячий її дітей, хто любить їх дітей", - резюмувала телеведуча з журналістами.

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