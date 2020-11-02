Російська співачка Анна Семенович вразила розкішною фігурою в мокрому купальнику, а також розповіла про зменшення гордості

Кадри були опубліковані в Instagram, розповідає Politeka.

Так, у співачки поцікавилися про те, що вона думає про операцію зі зменшення грудей.

"Якщо вам важко, то зменшуйте. Але спочатку треба поговорити з лікарем", - відповіла шанувальниці Семенович.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Семенович позує в мокрому купальнику, демонструючи пружні форми у всій красі.

Однак шанувальників співачка вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати-фотографія була опублікована в Stories знаменитості.

До цього повідомлялося, що російська співачка, актриса і телеведуча Анна Семенович вирушила на ферму і блиснула своїм бюстом перед коровою

Як відомо, Анна Семенович є володаркою пишних форм, які стали візитівкою співачки. Артистка завжди гордо підкреслює свої великі груди, які, до всього іншого, іменує подарунком матері природи. Також відомо, що апетитні форми знаменитості нікого не залишають байдужими, вони привертають погляди, як чоловіків, так і жінок.

Так, у своєму Інтаграм-акаунті Семенович оприлюднило нове фото, зроблене на фермі. На ньому вона покрасувалася на тлі корів.

Нагадаємо, що фігуриста Семенович вразила пікантним декольте і пухкими губками

Також Politeka писала, що співачка ошелешила експериментом із зовнішністю, несподіване фото

А ще Politeka повідомляла, що Семенович в тісній сукні з декольте спокусила відомого росіянина, кадри розваги