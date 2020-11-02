Співачка Анна Седокова на людях побешкетувала з чоловіком, який молодший за неї на 9 років

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала з чоловіком, 28-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

Анна і її обранець відвідали один з московських розважальних закладів, де подивилися пікантне шоу-постановку з паризькими нотками. Мабуть, просочене старстю дійство настільки зіграло на нервах парочки, що вони не втрималися і теж почали приділяти увагу один одному, на межі з пристойністю.

Седокова в топі й довгій вузькій спідниці забарвлення "білого тигра" з усім своїм хижим шармом і витонченістю кішки пригорнулася до чоловіка, широко розкривши рот і висунувши язика.

"Як же мені хотілося в Париж! Однозначно обов'язково до відвідування з подругами або, як я, з чоловіком. Так як те, що відбувається на сцені, сприймаєш як прекрасний спектакль. Безумовно, сексуальний і нескінченно талановитий. Дякую за запрошення 🖤шампанське чарівне, ікра й устриці відмінні, постановки унікальні, а костюми ... Дуже чекаю нове шоу", - поділилася своїми емоціями співачка.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Він що язик любить нюхати? Тест на карону?"

"Яка ж ти красива жінка 💚"

"Фото як жінка кішка з Бетменом з язиком теж 😺🖤"

"Респект вашому чоловікові! якщо він по-перше зміг підкорити ваше серце і продовжує робити вас щасливою!"

"Така красива пара😍"

"Чекаємо розлучення 😂 😂вашого Анна ви знову розлучитеся"

"Язик... Що з ним?"

Нагадаємо, що Седокова з дітьми розговорилася про труднощі сімейного життя: «я в страшному сні бачила свою...».

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