Завзяті суперниці на "Танцях з зірками" Надія Мейхер і Санта Дімопулос "спробували" партнерів один одного

Як передає Politeka.net, 10-й випуск танцювального шоу, присвячений Хеллоуїну, таїв в собі багато цікавого, в тому числі обмін партнерами. Мейхер в цьому випуску станцювала з партнером Дімопулос Максом Леоновим, а Санта віддалася в руки Кирилу Власюку. Що з цього вийшло, обидві артистки розповіли у своїх мікроблогах в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Для мене, як і для багатьох з Вас не стало несподіваним😁 😉 те, що моїм партнером стане @maksleonov_official (дякую тобі за щирі емоції, за чуттєвість, за самовіддачу) 💪 💋 але тим не менш, напевно вам цікаво було побачити, як же ми будемо виглядати на паркеті. Як вам наша пара?", - підписала кадри Мейхер.

Користувачі кинулися коментувати, при чому відзначили, що це був кращий Надін танець.

"Ви виглядали дуже гармонійно. Просто переглядаю ваш танець, він просто чудовий. Перемоги вам❤️. Надя в цьому танці ви еталон жіночності 💕"

"Надя, ви як завжди чарівна, новий партнер вам краще підходить"

"Сильний номер. Здалося, що ви трохи засмутилися, що Максу треба повертатися в свою команду. Я в захваті від цього виступу☺"

"Багато залежить від партнера. Це ваш найкращий танець. Ви прекрасні👏"

Дімопулос подякувала новому партнеру за підтримку, хоч пара і опинилася в зоні ризику.

"Я не з тих, хто швидко зближується з людьми. А тут потрібно було не просто зблизитися: у нас з Кирилом було завдання створити тематичну танцювальну історію і «прожити» її в прямому ефірі! Я вдячна @kyryll_v за те, що він оперативно включився в процес і допомагав мені на всіх етапах ☺ ми разом виклалися настільки, наскільки це було можливо. Як вам наша потустороння парочка? 🖤 ", - поділилася Санта.

Шанувальники із задоволенням оцінили пару в коментарях:

"Санта, ви прекрасно танцюєте, не розумію чому ви опинилися в зоні ризику, адже ви гідні перемоги, як ніхто інший в цьому сезоні😻"

"Не страшно було довіритися новому партнеру? Не знаю, чому не вистачило акторської майстерності судді, все відігравала 👍 танець 🔥" - "не страшно) Партнер хороший )"

"Цього разу не сподобалася постановка. Ну і Макс краще😉"

"Танець хороший, цікава постановка 😍 ти як завжди - розумничка! 👏💫😘"

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