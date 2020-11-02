Відома актриса Тетяна Кравченко, яка найбільше запам'яталася роллю Валюхи в "Сватах», підкорила яскравою зовнішністю в компанії двох блондинок

Зірка родом з Донецька, батько майбутньої актриси рано помер, а мати пізніше виховувала її з вітчимом, пише Politeka.net.

Дівчина в 1971 році поїхала до Москви і вступила до театрального інституту. Тетяна навчалася в училищі ім. М. с. Щепкіна, однак через рік її помітила педагог Алла Тарасова, яка переманила юний талант в Школу-студію МХАТ. Кар'єра Кравченко стала рости, у неї були головні ролі в театрі, а у 1977 році вона вперше зіграла в кіно - в картині "Приїжджі".

З тих пір Тетяна активно знімається у фільмах, але все ж роль, що запам'яталася, вона виконала в серіалі "Свати". Шанувальники артистки створили фан-групи, присвячені талановитому кумиру.

Так, в одному з останніх постів фан-групи артистка постала в червоній пов'язці і яскравій хустці. На губах - червона помада, а очі підкреслені тінями і чорним олівцям.

Артистка стояла на вулиці в компанії двох блондинок. Це скандально відомі сестри Груздеві з Білорусі. Дві співачки підтримали владу Олександра Лукашенка, видаючи одну гучну заяву за іншою.

"Російські красуні ❤ ️ чекаєте новий сезон Сватів?",- поцікавилися автори поста.

За 15 хвилин пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Нііі приберіть їх з фотографії", "вони далеко не російські красуні", " дуже чекаємо з нетерпінням, дорога ви наша,, Валюшо,,🤗 💋", "супер дівчата👍 👍 👍 👍 💐", " а Я не зрозуміла, що не так з дівчатами? Чому Кіпіш? Улюблена Тетяна Кравченко)) та нехай хоч з чортом лисим обнімається! Особисто я якщо люблю, люблю і вибір цієї людини)))❤️", "Тетяно, та як Ви так могли, це взагалі жахливо з такими дівчатами викладати фото, дуже розчарували ((((", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, кадр зі зйомок нових " Сватів "несподівано злили в мережу:" Валюха проміняла Івана на...".

Як повідомляла Politeka, зморшкувата Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю Старої:"виглядати на 75".

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