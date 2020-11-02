Зірка Victoria's Secret, відома модель Кендіс Свейнпол вразила ніжною красою у в'язаному топі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала чорно-біле фото, на якому позувала в незвичайному вбранні. Красуня приміряла в'язаний топ і спідницю. Шанувальники змогли розгледіти її акуратні спокусливі вигини, тонкі ключиці і маленькі плечі. Дівчина стояла з мокрим волоссям, тримаючи в руках гребінець. Її пухкі губи і очі звели з розуму фанатів.

"Новий початок. Щасливого понеділка", - підписала знімок зірка.

За короткий час пост зібрав 40 тисяч лайків. У коментарях під постом Кендіс залишили масу приємних слів.

"Ангел, ти виглядаєш як підліток на цьому фото", "Моя Мона Ліза. Кендіс, я люблю тебе", "Красива", «ви чисте натхнення», «Богиня Місяця», «Вау», «ідеальна жінка», «ідол», «абсолютна пишність», "ти дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кендіс Свейнпол 32 роки. Вона родом з ПАР. Коли дівчинці було 15 років, її помітили і запропонували спробувати себе в модельному бізнесі. У 17 років красуня вже поїхала в США.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол вразила яскравим тренуванням, яке зняли на камеру. Дівчина розбурхала відвертим виглядом. Дивлячись на фігуру зірки, важко уявити, що вона народила двох дітей.

Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол довела до мурашок кадрами з душу:"ти вода, щоб втамувати мою спрагу".

Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зачарувала видом в купальнику на нічному пляжі:"Мій улюблений ангел".

Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол захопила розкутістю на пуантах: "Так по-особливому!".