На підвищення зарплат медичних працівників у вересні та жовтні спрямували понад 2,5 млрд гривень

Як повідомляє Урядовий портал, кошти виплатила Національна служба здоров'я.

Зазначається, що найбільше коштів на підвищення зарплат отримали Медичні заклади Києва - понад 216 млн гривень, Дніпропетровської області - понад 209 млн гривень та Харківської - 171 млн гривень.

"Національна служба здоров'я України вже виплатила понад 2,5 млрд гривень на підвищення заробітних плат медичних працівників у вересні та жовтні. Гроші отримали 1596 медзакладів спеціалізованої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МОЗ нагадали, що вже з вересня медики отримують надбавку до заробітної плати. Зазначається, що лікарі отримали по 3560 гривень доплат, медсестри та фельдшери по 2500 гривень, а санітари – по 1250 гривень.

Нагадаємо також, виступаючи 20 жовтня зі щорічним посланням до Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року зарплати українських медиків повинні зрости.

Так, після підвищення медичні працівники в Україні отримають наступні зарплати:

лікарі - до 20-25 тисяч гривень;

медсестери-до 15 тис. гривень;

молодший медперсонал - до 10-12 тисяч гривень.

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