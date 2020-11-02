Російський виконавець і комік Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, здивував стильним луком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував фото, яке викликало справжній фурор. Ревва був одягнений в сірий костюм зі смужками і туфлі. Зверху він накинув білосніжне пальто. Артист прийняв модельну позу і з посмішкою дивився в кадр.

"Народна прикмета-прийшов листопад, чекай грудень.. Всім гарного дня і місяця!",- підписав фото Ревва.

За кілька годин його пост зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Олександр, ви супер. Ікона стилю", "Найкраща людина на планеті", «Шикарно виглядаєш», «як денді лондонський одягнений», «біле пальто на чоловікові, верх досконалості, шикарний образ», «Супер прикид стильно», «Оой яка ж ти краса Пирожков», «Голлівуд відпочиває», «Суперелегатбрутал!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що багато шанувальників прийшли до висновку, що зовнішній вигляд чоловіка дуже важливий, так як красиві і стильні чоловіки мають своєрідну супер-силу.

Раніше ми писали, що Олександр Ревва поділився ранковим фото, на якому позував в одних штанях. Пирожков встав в спортивну стійку і напружив спортивне тіло. Шанувальники відразу ж порівняли його з Жан-Клодом Ван Даммом.

Нагадаємо, що Артур Пирожков пішов по стопах Галустяна і розбурхав космічним образом: "незважаючи на миле личко...".

Як повідомляла Politeka, напівроздягнена дружина Артура Пирожкова показала, як йому пощастило:"Голлівуд відпочиває".

Також Politeka писала, що дружина Пирожкова розпалила фантазію вдалим вирізом в смугастому міні:"згадалися 90-ті".