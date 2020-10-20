Российский певец Андрей Губин пропал, о чем стало известно благодаря друзьям артиста

Уже четвертый месяц артист не выходит на связь и не отвечает на звонки. Последний раз артиста видели в июле в московском Кадриль Караоке Банкет-холле. Фото и видео артиста сделал участник пятого сезона телепроекта «Голос» Илья Бардо, пишет popcake.tv.

С тех пор Губин нигде не появлялся. Подруга артиста, Юлия, сообщила, что певец не выходит из дома, он не читает сообщения и не отвечает на звонки. При этом такого раньше никогда не было.

Подруга Андрея Губина также отметила, что дверь в квартиру артиста никто не открывает.

Друзья уверены - с певцом что-то происходит, ведь он добровольно закрылся, и близкие готовы уже поднимать шум.

Напомним, в прошлом году друзья певца утверждали, что Губин страдает от болезни, которую не смогли идентифицировать врачи.

Артист на одной из передач рассказал, что у него сильно болит лицо, из-за чего и в итоге ушел со сцены. Телеведущий Леонид Закошанский сообщил, что, певец якобы занимается только своим здоровьем и тратит на обследования очень много денег.

Однако другой продюсер, Андрей Разин, уверен, что у Губина проблемы с психикой.

Соседка артиста по московской квартире сообщила - эмоциональную нестабильность исполнителя вызвало потрясение от смерти родителей. Якобы певец очень тяжело переживал утрату близких ему людей, после чего появились проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали, что Андрей Губин ошарашил болезненным видом рядом с поклонницей. На фото у него были глубокие морщины и сероватый цвет лица.

Напомним, что известный продюсер раскрыл правду о болезни Губина: «С Андреем случилась трагедия».

Как писала Politeka, больной Губин вышел в люди, поклонники едва сдерживают слезы: "Что же с ним стало?".

Также Politeka сообщала, что тяжелобольной Губин прервал молчание, появилось срочное обращение: Никогда...