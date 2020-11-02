Телеведуча Леся Нікітюк вміє прикувати до себе захоплені погляди

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в осінньому лісі, потопаючи в жовтому килимі з листя.

Леся в стильному образі позувала поруч з улюбленцем: на ній були світлі джинси-моми, картата сорочка синьо-червоного відтінку, заправлена наполовину, чорні черевики, ремінь з великою бляхою DG і синій капелюшок-панамка.

"🍁 🍁 🍁Резиденція Чечеля. Український Версаль. 18-19 ст. Там зараз так красиво)", - підписала Нікітюк.

На одному з кадрів Леся хвацько розпахнула сорочку, блиснувши бюстом, "запакованим" в чорний топ, що, вочевидь, привернуло увагу чоловічої частини її фоловерів. У коментарях деякі з фанатів зробили спробу познайомитися з Лесею, але були "відшиті".

"Ти неймовірно шикарна дівчина ❤️ з тобою можна познайомитися?" - "дуже багато м'язів 😁" - " у мене м'язів немає 😂 😂 😂"

"Класні штаньки😍"

"Леся, красуня!😍👏"

"Ви дуже позитивна людина, ви відмінна ведуча! Спасибі Вам за те, що ви є"

"Люблю Лесюню в листі 💛 💛 💛 😁 "

"Ви класна)"

"Леська, ти бомба🔥"

"Мамина кицька❤️😍"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк в коротких шортиках з високою талією, топі, капелюшку і накидці вразила позою, розташувавшись на лавці. Дівчина зухвало глянула в камеру, задерши одну ногу.

"Сидіти розкарячившись дівчині - це прикольно? Хто вас виховував?", "Не заздріть, красива дівчинка) є що показати ось і показує!", "Такі ноги гріх не виставити. Лесина одна нога аж в кімнаті у мене", "дуже личить цей стиль", - кинулися коментувати користувачі.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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