Російська співачка і актриса Христина Орбакайте зачарувала спільним фото із середнім сином

Як передає Politeka.net, архівний знімок з'явився на фан-сторінці артистки. Він був зроблений на весіллі старшого сина Христини Микити Преснякова. На фото Орбакайте танцювала з Дені Байсаровим. Його, як відомо, називають найкрасивішою дитиною артистки.

"Улюблені Христина і Дені", - підписали фото автори аккаунта.

За день фото оцінили майже 9 тисяч осіб. У коментарях залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Люблю Христину! Відмінна мати, прекрасна дочка!", "А Дені вже наречений прям!", "Христина виростила дуже гідних хлопців. А красені які! Багатодітна мама, трудиться з дитинства", "Дені дуже гарний хлопчик!!! Схожий на маму!", "Відмінно обидва виглядаєте! Приємно подивитися!", "Породисті мама і син", "Просто диво!", "Синочка-аристократ", "Мамин синок...Якийсь він солодкуватий", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дені Христина народила від бізнесмена Руслана Байсарова. Зараз хлопцеві 22 роки.

Раніше ми писали, що дочка Орбакайте Клавдія показала, який наряд вибрала для святкування Хеллоуїна. Дівчинка приміряла чорний шифоновий наряд з зірками. Образ доповнили сережки у вигляді павуків.

Нагадаємо, що син Орбакайте вразив елегантністю поруч з молодою мамою, рідкісне фото:"найкрасивіший з дітей".

Як повідомляла Politeka, Христина Орбакайте нагрянула в замок Пугачової в несподіваному образі: справжня відьма.

Також Politeka писала, що Орбакайте викликала фурор спільним фото з підрослим сином:"як на маму схожий".