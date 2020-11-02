Національний банк України ввів в обіг нові дві гривні

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Нова монета присвячена нейрохірургу Андрію Ромоданову. Виконана вона з металу нейзильбер.

Її діаметр 31 міліметр. На аверсі знаходиться портрет знаменитого українця, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.

На реверсі-Державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.

Тираж монет становить 30 тисяч одиниць.

Андрій Петрович Ромоданов (11 листопада 1920, Лубни Полтавська область — 5 серпня 1993) — український нейрохірург, творець наукової школи.

За участю Ромоданова розроблена ефективна методика відновного лікування порушень рухових функцій після травм, судинних захворювань і видалення пухлин головного мозку; при інституті створено відділ реабілітації і на його базі функціонує Перша в СРСР кафедра реабілітації невролого-нейрохірургічних хворих Київського інституту удосконалення лікарів. А. Ромоданов є творцем наукової школи нейрохірургів на Україні. Він був головним нейрохірургом Міністерства охорони здоров'я Української РСР.

Зазначимо, всього Нацбанк запланував у 2020 році поповнити асортимент пам'ятних монет 32 екземплярами. З них 25 вже введено в обіг.

У листопаді мають з'явитися ще дві нові монети-10 гривень «Державна прикордонна служба та 5 гривень «175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства».

Крім того, до кінця року повинні випустити такі монети:

2 гривні " Володимир Корецький»

10 гривень " Самійло Величко»

20 гривень " Україна-Білорусь. Духовна спадщина-Ірмологіон»

5 гривень " місто Слов'янськ»

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